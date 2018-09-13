2018-09-13T06:33:07+03:00
Политика

Путин прибыл на учения «Восток-2018» в Забайкальском крае

За ходом маневров главнокомандующий наблюдает с командного пункта на полигоне Цугол
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент и Верховный главнокомандующий России Владимир Путин прибыл в Забайкальский край на учения «Восток-2018». Глава государства наблюдает за ходом маневров с командного пункта на полигоне Цугол.

Компанию главе государства на смотровой вышке составили министр обороны РФ Сергей Шойгу, начальник Генштаба - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов, министр обороны КНР Вэй Фэнхэ и замначальника объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая Шао Юаньминь, а также командир бригады Вооруженных сил Монголии Гансэлэм Лхагвасурэн.

В ходе основного этапа учений части российский ВС, Народно-освободительной армии Китая и ВС Монголии отрабатывают отражение наступления условного противника, переход в наступление и разгром его главных сил, передает ТАСС.

Всего в совместных действиях на полигоне Цугол в четверг задействованы до 25 тысяч российских военнослужащих, более семи тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов. От китайской армии - 3,5 тысячи военнослужащих, свыше 600 единиц военной техники и 30 летательных аппаратов.

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