2018-09-13T07:06:31+03:00
В мире

В Италии бизнесмена посадили в тюрьму за фальшивые отзывы в интернете

Мужчина за деньги писал и публиковал рецензии на услуги ресторанов и гостиниц
Юлия ДИВЕЕВА
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В Италии бизнесмен за деньги улучшал рейтинги ресторанов, публикуя фальшивые отзывыВ Италии бизнесмен за деньги улучшал рейтинги ресторанов, публикуя фальшивые отзывыФото: REUTERS
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В Италии суд расценил публикацию фальшивых отзывов под вымышленным именем как преступное поведение, которое следует наказать тюремным сроком. Уголовный суд в городе Лечче рассмотрел дело о бизнесмене, который за деньги размещал в сети отзывы на работу предприятий гостинично-ресторанной отрасли.

Мужчина возглавлял фирму PromoSalento, которая занималась написанием фальшивых рецензий. В итоге предприниматель получил девять месяцев тюрьмы и штраф в размере почти в восемь тысяч евро.

Об этой истории рассказал портал о туризме и путешествиях TripAdvisor, который и начал расследование по этому делу три года назад. В распоряжении компании оказались письма, которые PromoSalento направляла своим клиентам. В них фирма обещала владельцам гостиниц и ресторанов фальшивые обзоры их предприятий, которые повысят рейтинг их предприятий на портале о туризме.

В результате сотрудники портала выявили и заблокировали более тысячи попыток разместить сфальсифицированные отзывы.

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