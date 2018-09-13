Погода в Москве на 13 сентября 2018 года: ожидается до 20 градусов тепла

СЕГОДНЯ 07:18 2018-09-13T07:18:40+03:00

В Москве в четверг ожидается до 20 градусов тепла Фото: Архив "КП"

Метеорологи обещают небольшой дождь в Москве на 13 сентября 2018 года

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Синоптики прогнозируют облачную погоду и небольшой дождь в Москве на четверг, 13 сентября 2018 года.

По информации Гидрометцентра, дневная температура воздуха в российской столице составит от +18 до +20 градусов. Днем облачно с прояснениями, небольшой дождь, местами умеренный. Ветер юго-западный, западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

В ночь на пятницу, 14 сентября, температура воздуха составит 6...8 градусов тепла, переменная облачность, без осадков. Днем — от 19 до 21 градуса выше нуля, переменная облачность, без дождя. Ветер северо-западный, северный, 2-7 метров в секунду.

В ночь на субботу, 15 сентября, вновь дождя не ожидается. Температура воздуха составит от 6 до 8 градусов со знаком «плюс», днем — от 19 до 21 градуса. Переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный и северный, 2-7 метров в секунду.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее метеорологи предупреждали, что 20-градусное тепло не уйдет из Москвы еще десять дней. Ожидаются небольшие дожди и прохладные ночи, но в целом с 10 по 19 сентября ожидается теплая погода.