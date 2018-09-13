2018-09-13T07:32:36+03:00
Происшествия

Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области

Пострадали трое членов экипажа, им оказана первая помощь
Екатерина БОЛГОВА
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Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Ямске Магаданской обалстиВертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Ямске Магаданской обалстиФото: Ростислав НЕТИСОВ
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В четверг, 13 сентября, в Магаданской области совершил жесткую посадку вертолет МИ-8.

Как сообщили очевидцы происшествия, пострадали трое членов экипажа, но их жизням ничего не угрожает. Травмы у летчиков несерьезные: у командира экипажа порвано ухо. Все пострадавшие получили первую помощь.

Отмечается, что вертолет направлялся из Магадана в Ямск, где и произошел инцидент. При посадке на взлетно-посадочной полосе у пилота заклинило руль, начало крутить в стороны. В результат летчик не справился в с управлением, и на высоте 10-15 метров вертолет стал падать.

В настоящее время ожидается вертолет из Магадана для эвакуации членов экипажа.

Список экипажа вертолета Ми-8: Воронов А.А — пилот, Перекрестков В.И - помощник, Порохов В.И. - борт-инженер.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 2 сентября в Иркутской области разбился вертолет Ми-8 с тремя членами экипажа. В назначенное время экипаж не вышел на связь, поиски судна продолжались почти сутки. Вертолет потерпел крушение в труднодоступной местности, все члены экипажа погибли.

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