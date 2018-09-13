На северо-востоке Москвы произошла массовая драка, задержаны шесть человек

СЕГОДНЯ 07:53 2018-09-13T07:53:58+03:00

Шесть человек задержаны после массовой драки на северо-востоке Москвы Фото: "КП" Архив

Сообщения о пострадавших не поступали

Изменить размер текста: A A

На северо-востоке Москвы произошла массовая драка у торгового центра. О происшествии сообщили очевидцы.

"В 20:58 на пульт "02" поступил звонок от граждан и очевидцев массового конфликта между молодыми людьми на улице Декабристов, 12", - заявили в пресс-службе в пресс-службе московского главка МВД.

По информации пресс-службы, после драки были задержаны шесть человек. Представители территориального отдела внутренних дел прибыли на место происшествия, где задержали и доставили в отдел полиции шестерых.

"В настоящее время проводится опрос задержанных. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента", - добавили в пресс-службы.

По данным столичного главка МВД, сообщения о пострадавших в результате драки не поступали, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, вечером 27 августа на юге Москвы произошла массовая драка со стрельбой. В результате были задержаны 18 человек, госпитализированы трое мужчин - с огнестрельными и ножевыми ранениями.