В Париже ждут Путина в ноябре

СЕГОДНЯ 08:04 2018-09-13T08:04:23+03:00

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В Париже надеются, что президент России Владимир Путин посетит Францию в ноябре по приглашению главы Пятой республики Эмманюэля Макрона. Об этом сообщила французский посол в Москве Сильви Берманн.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что глава государства рассматривает возможность визита 11 ноября в Париж на мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны. Однако пока приглашение Макрона только на стадии рассмотрения, и решение о поездке не принято.

«Мы очень надеемся и президент Макрон рассчитывает, что Владимир Путин будет там по такому важному событию», - сказала Берманн в интервью Интерфаксу.

Как стало известно, президент США Дональд Трамп также планирует посетить парад в Париже в честь 100-летия окончания Первой Мировой войны.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал о визите Макрона в Россию. Лидеры России и Франции провели переговоры в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Кроме того, гость из парижа принял участие в Санкт-Петербургском экономическом форуме.

Путин же посещал Париж в мае 2017 года. Визит был незапланированным, а поводом стало открытие в Версале выставки, посвященной 300-летию путешествия Петра I во Францию.