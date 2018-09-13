2018-09-13T08:13:53+03:00
Политика

Абэ заявил о важности понимания жителей Японии и России по вопросу мирного договора

По словам премьер-министра Японии, добиться подписания договора можно за счет развития доверительных отношений
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр Японии Синдзо АбэПремьер-министр Японии Синдзо АбэФото: REUTERS
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о важности понимания жителей двух стран по вопросу мирного договора.

"Важно продвигать понимание жителей обеих стран по этому вопросу и наладить атмосферу", - сказал Абэ на совещании с представителями японской промышленности на четвертом Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По его словам, добиться заключения договора можно за счет развития доверительных отношений и успешного ведения совместной экономической деятельности на Южных Курилах.

"Я хотел бы разбить скорлупу взаимного недоверия и продвинуться на один шаг вперед", - подчеркнул Абэ, передает агентство Kyodo.

Напомним, накануне во время выступления на пленарном заседании ВЭФ президент России Владимир Путин предложил Токио заключить мирный договор до конца 2018 года без всяких предварительных условий.

Напомним, подписанию мирного договора по итогам Второй мировой войны мешает вопрос принадлежности южной части Курил.

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