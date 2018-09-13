2018-09-13T08:27:57+03:00
Политика

Путин: российская армия может противостоять серьезным угрозам

Президент России посетил масштабные военные учения "Восток-2018" [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия может противостоять серьезным угрозам. Глава государства посетил масштабные военные учения "Восток-2018".

"Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам", — сказал Путин во время визита на полигон Цугол в Забайкальском крае.

Он отметил, что у России нет и не может быть агрессивных намерений.

«Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — добавил Путин. Он подчеркнул, что Россия является миролюбивой страной.

Военные учения "Восток-2018" продолжаются в России с 11 по 17 сентября. Маневрами руководит глава Минобороны Сергей Шойгу. Учения проводятся на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В мероприятиях принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов, 36 тысяч танков и БТР.

В Забайкальском крае прошли учения «Восток-2018».Александр ГАМОВ

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