Путин: российская армия может противостоять серьезным угрозам
Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия может противостоять серьезным угрозам. Глава государства посетил масштабные военные учения "Восток-2018".
"Вы продемонстрировали воинское мастерство, показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам", — сказал Путин во время визита на полигон Цугол в Забайкальском крае.
Он отметил, что у России нет и не может быть агрессивных намерений.
«Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — добавил Путин. Он подчеркнул, что Россия является миролюбивой страной.
Военные учения "Восток-2018" продолжаются в России с 11 по 17 сентября. Маневрами руководит глава Минобороны Сергей Шойгу. Учения проводятся на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В мероприятиях принимают участие около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов, 36 тысяч танков и БТР.
В Забайкальском крае прошли учения «Восток-2018».Александр ГАМОВ