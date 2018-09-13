Польский посол об увольнении из МИД выпускников МГИМО: это не новость, а обычная практика

СЕГОДНЯ 08:58 2018-09-13T08:58:29+03:00

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Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк заявил, что увольнение из министерства иностранных дел республики выпускников МГИМО является не новостью, а обычной практикой.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что практически все сотрудники ведомства, окончившие МГИМО, были уволены.

"Я точно не знаю, как эта новость попала в российские СМИ, что это было взято из одного интервью нашего министра иностранных дел, который сказал, что они когда-то были уже уволены. Сегодня это передают как новость, это не новость. Это происходит уже последние годы", — сказал посол.

Он отметил, что такая практика сложилась давно.

"Считается, что раз они обучались еще в Советском союзе, нежелательно, чтобы они занимали руководящие посты в МИДе", — добавил дипломат.

Он подчеркнул, что такая ситуация является "очевидностью", передает РИА Новости.