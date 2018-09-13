Добавки в некурительном табаке могут запретить

СЕГОДНЯ 09:06 2018-09-13T09:06:50+03:00

Минзрав предлагает запретить ароматизаторы, красители и добавки в жевательном, нюхательном и сосательном табаке

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Некурительные табаки в России могут остаться без различных добавок. Минздрав рекомендует отказаться от использования ароматизаторов и красителей в жевательных, нюхательных и сосательных табаках (два вида последнего — насвай и снюс — запрещены к реализации в России).

В ведомстве уверены, что такие компоненты несут в себе сразу несколько отрицательных моментов. Во-первых, усиливают зависимость. Во-вторых, делают табак привлекательным для детей и молодежи. Из-за приятных вкусовых ощущений молодое поколение начинает употреблять табак рано, что является большим вредом для здоровья.

Кроме ароматизированных добавок стоит отказаться от веществ, которые усиливают эффект привыкания.

Основа этого проекта будет заложена в измененный техрегламент на табачную продукцию.

В пресс-службе Минздрава пояснили, что подобные табачные изделия могут ассоциироваться у детей и подростков с жевательной резинкой и жевательными конфетами. Отказ от добавок сможет сохранить здоровье молодого поколения, сообщает газета «Известия».