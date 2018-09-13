2018-09-13T09:28:19+03:00
Происшествия

В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и совершил суицид

Конфликт произошел в автотранспортной компании, куда стрелок пришел вместе с женой
Екатерина БОЛГОВА
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В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и совершил самоубийствоВ Калифорнии мужчина застрелил пять человек и совершил самоубийствоФото: REUTERS
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В американском городе Бейкерсфилд, штат Калифорния, мужчина застрелил пять человек, после чего совершил самоубийство.

Как сообщил телеканал ABC30 со ссылкой на полицию, конфликт произошел в местной автотранспортной компании, куда стрелок пришел вместе с женой. После конфликта с мужчиной подозреваемый застрелили его, а затем убил свою жену. Позже в компанию пришел еще один мужчина, и стрелок застрелил его после преследования.

Затем подозреваемый сел в автомобиль и застрелил еще двух человек в другом месте. Подозреваемый также он угнал машину с женщиной, которые смогли сбежать. После всех этих событий мужчина совершил самоубийство на автомобильной парковке.

По информации офиса шерифа округа Керн, очевидцами случившегося стали больше 30 человек. Отмечается, что, по мнению следователей, убийства не были случайными.

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