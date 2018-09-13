Число безнадежных должников возросло в два раза за четыре года

СЕГОДНЯ 09:37 2018-09-13T09:37:53+03:00

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В России растет число безнадежных должников, которые не могут вернуть в банки занятые деньги. Доля заемщиков с непогашенной просрочкой платежа от шести месяцев выросла почти вдвое за последние четыре года — до 12,1%.

Эксперты связывают такую ситуацию со снижением уровня доходов населения и агрессивным наращиванием кредитных портфелей со стороны банков.

Статистика такова: в первом полугодии 2014 года доля клиентов с безнадежной просрочкой составляла 6,8% (3,09 млн человек), а в первые шесть месяцев 2018 года показатель увеличился до 12,1% (6,7 млн человек).

Росстат отмечает, что за последние четыре года реальные доходы населения упали на 11,4%.

Свой вклад в ситуацию сделали банкиры, которые снизили требование к заемщикам. Сегодня получить кредит не представляет никаких проблем. Банки борются за клиентов и выдают займы по минимальным требованиям.

Все больше россиян видят выход из ситуации в признании своей несостоятельности. Число банкротов среди физических лиц растет год от года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные расчетов Объединенного кредитного бюро.