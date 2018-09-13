2018-09-13T09:37:53+03:00
Экономика

Число безнадежных должников возросло в два раза за четыре года

Доходы населения снижаются и возвращать долги по кредитам становится нечем
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments2
В России увеличилось число проблемных должниковВ России увеличилось число проблемных должниковФото: EAST NEWS
Изменить размер текста:

В России растет число безнадежных должников, которые не могут вернуть в банки занятые деньги. Доля заемщиков с непогашенной просрочкой платежа от шести месяцев выросла почти вдвое за последние четыре года — до 12,1%.

Эксперты связывают такую ситуацию со снижением уровня доходов населения и агрессивным наращиванием кредитных портфелей со стороны банков.

Статистика такова: в первом полугодии 2014 года доля клиентов с безнадежной просрочкой составляла 6,8% (3,09 млн человек), а в первые шесть месяцев 2018 года показатель увеличился до 12,1% (6,7 млн человек).

Росстат отмечает, что за последние четыре года реальные доходы населения упали на 11,4%.

Свой вклад в ситуацию сделали банкиры, которые снизили требование к заемщикам. Сегодня получить кредит не представляет никаких проблем. Банки борются за клиентов и выдают займы по минимальным требованиям.

Все больше россиян видят выход из ситуации в признании своей несостоятельности. Число банкротов среди физических лиц растет год от года, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные расчетов Объединенного кредитного бюро.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Лавров заявил, что напряженность между РФ и Западом дорого обходится международной безопасности
Госдума обяжет жильцов многоквартирных домов проводить собрания по-новому
В Забайкальcком крае закончилась основная фаза маневров "Восток-2018"
В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и совершил суицид
Добавки в некурительном табаке могут запретить
Польский посол об увольнении из МИД выпускников МГИМО: это не новость, а обычная практика
Путин: российская армия может противостоять серьезным угрозам
Абэ заявил о важности понимания жителей Японии и России по вопросу мирного договора
В Париже ждут Путина в ноябре
На северо-востоке Москвы произошла массовая драка, задержаны шесть человек
Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области
Акции Apple упали в цене после презентации новых моделей iPhone и Apple Watch
Погода в Москве на 13 сентября 2018 года: ожидается до 20 градусов тепла
В Италии бизнесмена посадили в тюрьму за фальшивые отзывы в интернете
Путин прибыл на учения «Восток-2018» в Забайкальском крае
Американцам запретят есть кошек и собак
Пентагон призвал поддержать «героическую деятельность» «Белых касок» в Сирии
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018-2019 году на прежнем уровне
Минобороны РФ предупредило о подготовке «Белыми касками» реальной атаки хлором
Трамп разъяснил значимость подписанного указа о санкциях за вмешательство в выборы
Истребители США вылетели навстречу и сопровождали российские Ту-95 у Аляски
Участник акций Pussy Riot Верзилов попал в больницу
Президент «Анжи» высказался о конфликте Нурмаговедова с Тимати
Песков: Москва и Токио продолжат работать над мирным договором
Рыбаки забили около двухсот белобоких дельфинов на Фарерских островах
Reuters: Турция перебрасывает в сирийский Идлиб дополнительные силы
МИД Кубы опроверг причастность России к «акустическим атакам» на посольство США