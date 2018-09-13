2018-09-13T09:53:40+03:00
Политика

В Забайкальcком крае закончилась основная фаза маневров "Восток-2018"

Президент России Владимир Путин отметил успешное проведение активного этапа учений
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир Путин посетил военные учения "Восток 2018" в ЗабайкальеПрезидент РФ Владимир Путин посетил военные учения "Восток 2018" в ЗабайкальеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Забайкальском крае закончилась основная фаза военных учений "Восток-2018". Президент России Владимир Путин отметил успешное проведение активного этапа маневров.

"Сегодня здесь на полигоне Цугол в Забайкалье завершается наиболее активный этап маневров, вы провели его на высоком уровне: все части и соединения выполнили поставленные задачи", - сказал Путин.

Он отметил, что в ходе учений было проявлено воинское мастерство, а военнослужащие «показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам».

В Минобороны сообщили, во время основной фазы учений военные отразили наступление, отработали атаку подразделений и провели разгром главных сил "противника".

На полигоне "Цугол" в честь завершения основной фазы учений состоялся смотр военной техники и парад с участием военнослужащих ВВО и ЦВО, а также китайские и монгольские военные.

Напомним, учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России
Лавров заявил, что напряженность между РФ и Западом дорого обходится международной безопасности
Госдума обяжет жильцов многоквартирных домов проводить собрания по-новому
Число безнадежных должников возросло в два раза за четыре года
В Калифорнии мужчина застрелил пять человек и совершил суицид
Добавки в некурительном табаке могут запретить
Польский посол об увольнении из МИД выпускников МГИМО: это не новость, а обычная практика
Путин: российская армия может противостоять серьезным угрозам
Абэ заявил о важности понимания жителей Японии и России по вопросу мирного договора
В Париже ждут Путина в ноябре
На северо-востоке Москвы произошла массовая драка, задержаны шесть человек
Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Магаданской области
Акции Apple упали в цене после презентации новых моделей iPhone и Apple Watch
Погода в Москве на 13 сентября 2018 года: ожидается до 20 градусов тепла
В Италии бизнесмена посадили в тюрьму за фальшивые отзывы в интернете
Путин прибыл на учения «Восток-2018» в Забайкальском крае
Американцам запретят есть кошек и собак
Пентагон призвал поддержать «героическую деятельность» «Белых касок» в Сирии
МВФ сохранил прогноз роста ВВП России в 2018-2019 году на прежнем уровне
Минобороны РФ предупредило о подготовке «Белыми касками» реальной атаки хлором
Трамп разъяснил значимость подписанного указа о санкциях за вмешательство в выборы
Истребители США вылетели навстречу и сопровождали российские Ту-95 у Аляски
Участник акций Pussy Riot Верзилов попал в больницу
Президент «Анжи» высказался о конфликте Нурмаговедова с Тимати
Песков: Москва и Токио продолжат работать над мирным договором
Рыбаки забили около двухсот белобоких дельфинов на Фарерских островах
Reuters: Турция перебрасывает в сирийский Идлиб дополнительные силы
МИД Кубы опроверг причастность России к «акустическим атакам» на посольство США