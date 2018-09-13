В Забайкальcком крае закончилась основная фаза маневров "Восток-2018"

СЕГОДНЯ 09:53 2018-09-13T09:53:40+03:00

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В Забайкальском крае закончилась основная фаза военных учений "Восток-2018". Президент России Владимир Путин отметил успешное проведение активного этапа маневров.

"Сегодня здесь на полигоне Цугол в Забайкалье завершается наиболее активный этап маневров, вы провели его на высоком уровне: все части и соединения выполнили поставленные задачи", - сказал Путин.

Он отметил, что в ходе учений было проявлено воинское мастерство, а военнослужащие «показали свою способность успешно противостоять потенциальным военным угрозам».

В Минобороны сообщили, во время основной фазы учений военные отразили наступление, отработали атаку подразделений и провели разгром главных сил "противника".

На полигоне "Цугол" в честь завершения основной фазы учений состоялся смотр военной техники и парад с участием военнослужащих ВВО и ЦВО, а также китайские и монгольские военные.

Напомним, учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября на территории и в морских акваториях Дальнего Востока.