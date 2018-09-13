Госдума обяжет жильцов многоквартирных домов проводить собрания по-новому

СЕГОДНЯ 10:01 2018-09-13T10:01:43+03:00

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Процедуру собрания жильцов многоквартирных домов на собрания могут изменить. В Госдуме дорабатывают поправки в Жилищный кодекс и вынесут документ на рассмотрение ко второму чтению.

Изменения коснутся процедуры проведения обсуждений среди жильцов. Теперь можно будет не собираться всех собственников, а только делегатов от этажей. Жильцы смогут передавать свое право голоса уполномоченному человеку, и он будет представлять интересы группы собственников.

Делегатов можно будет назначать по одному от трех этажей. Такой способ обсуждения коснется всех вопросов, кроме тех, где необходимо минимальное количество голосов – две трети. Это обсуждения относительно реконструкции здания, повышения платы за капремонт и другие подобные вопросы.

Еще одно изменение – это проведение собраний в формате конференций. Такой форма будет допустим при обсуждении вопросов, которые не касаются сбора подписей, пишет газета "Известия".