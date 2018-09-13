Лавров заявил, что напряженность между РФ и Западом дорого обходится международной безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что напряженные отношения между Россией и Западом дорого обходятся международной безопасности.
«Напряжённость в отношениях между Россией и государствами Запада дорого обходится для международной безопасности и стабильности. Но еще не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять», — сказал Лавров в интервью агентству DPA, опубликованном на сайте МИД РФ.
Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, надо уйти от логики игр с «нулевой суммой» и наладить общение только на принципах честности, взаимного уважения и учета интересов каждой из сторон.
«Иными словами, неукоснительно руководствоваться зафиксированными в Уставе ООН принципами. Такими, например, как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное, дипломатическое урегулирование споров», — добавил глава МИД РФ.
В МИД РФ ранее сообщили, что западные страны сохраняют установку на поиск российской угрозы в любой ситуации.