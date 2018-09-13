Лавров заявил, что напряженность между РФ и Западом дорого обходится международной безопасности

СЕГОДНЯ 10:12 2018-09-13T10:12:02+03:00

По словам главы МИД России, «еще не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять»

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что напряженные отношения между Россией и Западом дорого обходятся международной безопасности.

«Напряжённость в отношениях между Россией и государствами Запада дорого обходится для международной безопасности и стабильности. Но еще не поздно обратить эту негативную тенденцию вспять», — сказал Лавров в интервью агентству DPA, опубликованном на сайте МИД РФ.

Он отметил, что для того, чтобы этого добиться, надо уйти от логики игр с «нулевой суммой» и наладить общение только на принципах честности, взаимного уважения и учета интересов каждой из сторон.

«Иными словами, неукоснительно руководствоваться зафиксированными в Уставе ООН принципами. Такими, например, как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное, дипломатическое урегулирование споров», — добавил глава МИД РФ.

В МИД РФ ранее сообщили, что западные страны сохраняют установку на поиск российской угрозы в любой ситуации.