Евросоюз продлил на полгода индивидуальные санкции против России

СЕГОДНЯ 10:20 2018-09-13T10:21:37+03:00

Пресс-служба Совета ЕС сообщила, что ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет на поездки в отношении 155 россиян и 44 компаний

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В четверг, 13 сентября, Евросоюз продлил на шесть месяцев индивидуальные санкции против России.

«Совет продлил ограничительные меры в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на шесть месяцев, до 15 марта 2019 года», — сообщила пресс-служба Совета Евросоюза.

Пресс-служба напомнила, что ограничительные меры включают в себя замораживание активов и запрет на поездки. Речь идет о 155 гражданах России и 44 компаний.

Ранее в министерстве иностранных дел России заявили, что российские власти не будут обращать внимание на новое продление срока индивидуальных санкций Евросоюза. По мнению замглавы МИД России Олега Сыромолотова, санкции принимаются даже без обсуждения. "Но сейчас уже масса стран, которые понесли серьёзные потери, не только имиджевые, но и материальные", - отметил дипломат.