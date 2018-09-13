2018-09-13T10:42:17+03:00
Политика

Бывший министр экономики Украины заявил, что Россию «можно разгромить в пыль»

По словам Виктора Суслова, это будет возможно, если у России не будет ядерного оружия
Екатерина БОЛГОВА
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Экс-министр экономики Украины назвал условие для «разгрома РФ в пыль»Экс-министр экономики Украины назвал условие для «разгрома РФ в пыль»Фото: REUTERS
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Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов назвал условие, при котором Россию "можно разгромить в пыль". По его словам, это будет возможно, если у российского государства не будет ядерного оружия.

Комментируя российские военные учения "Восток-2018", Суслов заявил, что эти маневры нацелены на избегание другими государствами конфликта с РФ.

"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы, чтобы показать, что едва ли это получится, по крайней мере, сегодня", — сказал бывший министр в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, с 11 по 17 сентября в России проводятся масштабные военные учения "Восток-2018". Маневрами руководит глава Минобороны Сергей Шойгу. В мероприятиях участвуют больше 300 тысяч военных, тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, около 36 тысяч танков и БТР.

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