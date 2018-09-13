Курс доллара перешел к падению после публикации данных по инфляции в США

СЕГОДНЯ 11:18 2018-09-13T11:19:23+03:00

По итогам торгов в среду курс доллара по отношению к рублю снизился на 42 копейки до 69 рублей

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Курс доллара перешел к падению на фоне публикации сведений по инфляции в США и появившихся шансов на решение торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем.

Накануне министерства торговли США обнародовало отчет, по которому индекс цен производителей (PPI) в августе упал на 0,1%. По сравнению с таким же периодом 2017 года цены производителей увеличились на 2,8%. Ранее ожидался рост индекса PPI на 0,2% по сравнению с июлем и на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

По информации газеты Wall Street Journal, Вашингтон предлагает новый раунд переговоров по торговому спору с Пекином. Отмечалось, что глава Минфина США Стивен Мнучин отправит соответствующее письмо китайским официальным лицам.

На торгах в среду, 12 сентября, курс доллара расчетами "завтра" снижался на 26 копеек и составлял до 69,15 рубля, курс евро — на 14 копейки — до 80,46 рубля. По итогам торгов на Московской бирже курс доллара по отношению к рублю составил 69 рублей (минус 42 копейки), курс евро к рублю снизился на 37 копеек - до 80,18 рубля.