2018-09-13T11:41:55+03:00
Экономика

Банки прогнозируют рост процентных ставок по ипотеке

Ставки могут возрасти на 0,5-1 п.п., это скажется на ежемесячном платеже. Он возрастет на 600-1200 рублей в месяц
Ася РОМАНЧУК
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Банки прогнозируют рост ставок по ипотечным кредитамБанки прогнозируют рост ставок по ипотечным кредитамФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Банки прогнозируют рост процентных ставок по ипотечным кредитам. В ближайший год процент по данным займам может возрасти. Увеличение составит 0,5-1 п.п.. В конечном счете ипотека будет выдаваться под 10-10,5 процентов годовых. Это не может не отразиться на ежемесячном платеже. Он вырастет на 600-1200 рублей в месяц.

Информацию о предстоящем повышении подтвердили топ-15 банков – лидеров по выдаче жилищных кредитов.

В Минстрое называют причину изменения условий кредитования - нестабильность на финансовых рынках. И надеются, что как только ситуация изменится, банки вернут комфортные условия для заемщиков.

Представители банков отмечают, что даже несмотря на повышение ставки по кредитам, пока объем ипотечного рынка не сократится. Традиционно окончание года является благодатным для сделок с недвижимостью, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может повысить ставки по ипотеке и потребительским кредитам. По его словам, это связано с текущей ситуацией на рынке.

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