Спикер парламента Нидерландов призвала к участию всех сторон в расследовании крушения MH17
Спикер Первой палаты Генеральных штатов (парламента) Нидерландов Анки Брукерс-Кнол призвала к участию всех сторон в расследовании крушения малайзийского Boeing 777, направлявшегося рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года в Донбассе. Об этом она заявила на встрече с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным.
"Крайне важно, чтобы все стороны были открыты, участвовали и было проведено четкое расследование того, что случилось", — сказала Брукерс-Кнол.
Она отметила, что в этой авиакатастрофе погиб один из сенаторов вместе с женой и дочерью, поэтому Первая палата парламента Нидерландов испытала всю боль трагедии.
Напомним, в результате происшествия погибли все находившиеся на борту Boeing 298 человек. Международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования, согласно которым самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В МИД РФ назвали эти обвинения голословными. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию крушения.
Еще больше материалов по теме: «Крушение малайзийского боинга на границе Украины с Россией»