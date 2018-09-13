2018-09-13T11:58:07+03:00
В мире

Спикер парламента Нидерландов призвала к участию всех сторон в расследовании крушения MH17

Об этом Анки Брукерс-Кнол заявила на встрече с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным
Екатерина БОЛГОВА
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В Нидерландах призвали к участию всех сторон в расследовании крушения MH17В Нидерландах призвали к участию всех сторон в расследовании крушения MH17Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Спикер Первой палаты Генеральных штатов (парламента) Нидерландов Анки Брукерс-Кнол призвала к участию всех сторон в расследовании крушения малайзийского Boeing 777, направлявшегося рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года в Донбассе. Об этом она заявила на встрече с главой Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

"Крайне важно, чтобы все стороны были открыты, участвовали и было проведено четкое расследование того, что случилось", — сказала Брукерс-Кнол.

Она отметила, что в этой авиакатастрофе погиб один из сенаторов вместе с женой и дочерью, поэтому Первая палата парламента Нидерландов испытала всю боль трагедии.

Напомним, в результате происшествия погибли все находившиеся на борту Boeing 298 человек. Международная следственная группа JIT представила промежуточные результаты расследования, согласно которым самолет был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В МИД РФ назвали эти обвинения голословными. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию крушения.

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