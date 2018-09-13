2018-09-13T12:28:58+03:00
Политика

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о наказании за увольнение людей предпенсионного возраста

Ранее президент РФ предложил ввести уголовную ответственность для работодателей за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу таких сотрудников
Екатерина БОЛГОВА
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Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о наказании за увольнение лиц предпенсионного возрастаГосдума приняла в первом чтении президентский законопроект о наказании за увольнение лиц предпенсионного возрастаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 13 сентября, Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за необоснованное увольнение и отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Об этом сообщается в микроблоге Госдумы в Twitter. Документ был внесен в нижнюю палату парламента президентом РФ Владимиром Путиным. Законопроект предлагает введение штрафов до 200 тысяч рублей за необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 30 августа, выступая с телеобращением к россиянам по поводу изменений пенсионной системы, Путин внес несколько предложений. Так, он призвал снизить предлагаемый пенсионный возраст для женщин с 63 до 60 лет. При этом президент предложил ввести практику досрочного выхода на заслуженный отдых многодетным матерям, а все изменения вводить постепенно.

Также Путин предложил ввести наказание для работодателей за незаконное увольнение и отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста.

"Правительству будет предложено найти реальные стимулы для бизнеса, чтобы работодатели были заинтересованы принимать и сохранять на работе граждан предпенсионного возраста", - сказал глава государства.

Предпенсионным возрастом предложено считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

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