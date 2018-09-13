Эксперт прокомментировал перспективу «разгрома России в пыль»

СЕГОДНЯ 12:51 2018-09-13T12:51:18+03:00

Основной сдерживающий фактор для многих стран, которые допускают перспективу военного конфликта с РФ, – это ядерное оружие

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Комментируя военные учения «Восток-2018» экс-министр обороны Виктор Суслов отметил: «не будь Россия ядерной державой, НАТО бы ее разгромило в пыль».

Главный редактор интернет–издания Politrussia Руслан Осташко согласился со словами военнослужащего. Ядерное оружие является сдерживающим фактором для многих стран, которые думают о вооруженном конфликте с Россией.

- Я прекрасно понимаю, что если бы у нас не было ядерного вооружения, то прямой военный конфликт был бы абсолютно неизбежным — на нас бы точно напали, - говорит Осташко.

Аналитик уверен, что если бы у нашей страны не было ядерного оружия, то НАТО точно бы использовали против армии РФ тактическое или стратегическое ядерное оружие. Это единственный случай при котором можно было уничтожить нашу страну.

- Но стереть ее в пыль в прямом военном столкновении на нашей территории с использованием обычных средств вооружения невозможно. История показывает, что победить русский народ не так просто, - цитирует ФАН слова эксперта.

Ни армии США, ни странам-членам Североатлантического альянса не победить Россию. Так как они «не понимают, как можно в современной войне находиться в танках без кондиционеров, как можно воевать, когда в окопы не подвозят холодную колу».