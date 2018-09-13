Европейский суд отказал российским банкам и компаниям в отмене санкций ЕС

СЕГОДНЯ 12:54 2018-09-13T12:55:43+03:00

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Европейский суд в Люксембурге отказал российским банкам и компаниям в отмене санкций Евросоюза. Речь идет об ограничительных мерах в отношении Сбербанка, ВТБ и Внешэкономбанка, компаний "Роснефть", "Газпромнефть" и "Алмаз-Антей". Суд счел решение о введении этих санкций обоснованным.

Представитель суда позже заявил, что в течение двух месяцев российские организации вправе обжаловать вынесенное решение. При этом он отметил, что процедура обжалования будет ограничена несколькими пунктами. В таком случае пересмотр вердикта может занять около года, передает ТАСС.

Напомним, экономические санкции против России в связи с присоединением Крыма и событиями в Донбассе были приняты Евросоюзом в июле 2014 года. Ограничительные меры коснулись предприятий оборонной, энергетической и финансовой отрасли, прежде всего, организаций с государственным участием. В октябре того же года Сбербанк России обратился в Суд Евросоюза с иском об отмене решения Совета ЕС. Так же поступили ВТБ, Внешэкономбанк, "Роснефть", "Газпромнефть" и "Алмаз-Антей".