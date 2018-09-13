Губернатор Тульской области принял участие в открытии Дня первой помощи

СЕГОДНЯ 13:04 2018-09-13T13:04:59+03:00

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В Центральном парке Тулы 12 сентября было очень многолюдно: около тысячи школьников, студентов, воспитанников Первомайской кадетской школы пришли сюда, чтобы научиться оказывать Первую помощь в случае экстремальных ситуаций. Здесь развернули 10 точек, где специально обученные инструкторы, пожарные, волонтёры показали, как действовать быстро и эффективно в случае ЧП. Мероприятие прошло в рамках проекта «Научись спасать жизнь».

В Дне первой помощи приняли участие Губернатор Алексей Дюмин, заместитель Министра МЧС России Николай Гречушкин и директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу.

Алексей Дюмин отметил, что Всероссийская акция «Научись спасать жизнь» проходит в Тульской области второй год подряд и это хорошая возможность привлечь к ней еще больше людей.

«Наш регион стал «пилотным» по реализации этого проекта. Очень важно, что в акции принимает участие молодежь. Нет ничего ценнее человеческой жизни. И долг каждого – уметь оказать помощь тому, кто попал в беду», - подчеркнул глава области. Также Дюмин выразил особую благодарность инициатору проекта Юлии Шойгу за то, что такие акции становятся регулярными, и МЧС выступает их организатором.

Напомним, старт проекту был дан 1 июля 2016 года. Его цель – обучить людей принципам оказания первой помощи и психологической поддержки в экстремальных случаях, повысить выживаемость в чрезвычайных ситуациях. За это время уже подготовлено 140 инструкторов, которые теперь обучают слушателей. Всего с начала проекта проведено более 40 акций с участием более 90 тысяч человек.