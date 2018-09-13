2018-09-13T13:13:33+03:00
Наука

Ученые приблизились к созданию эффективной вакцины от ВИЧ

Способные бороться со страшным вирусом антитела присутствуют в организмах лишь 1% зараженных
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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На данный момент известно, что на иммунный ответ влияют количество и разнообразие вирусов, продолжительность заражения и этническая принадлежность инфицированныхНа данный момент известно, что на иммунный ответ влияют количество и разнообразие вирусов, продолжительность заражения и этническая принадлежность инфицированныхФото: REUTERS
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Ученые из Университетской больницы Цюриха провели масштабное исследование, выявив редкие, но крайне эффективные для борьбы со страшным вирусом антитела.

Для этого специалисты проанализировали образцы крови 4500 инфицированных людей, При этом они накнулись на 303 потенциально зараженные пары, то есть пациентов, которые из-за сходства вирусной РНК, вероятно, заразились одним и тем же штаммом вируса.

Исследователи заметили, что примерно у 1 процента всех зараженных организм начинает вырабатывать особые антитела широкого спектра, при стимуляции который удается полностью избавиться от вируса. К тому же, соответствующие клетки еще и отвечают за борьбу с сильными штаммами, распространенными по всему миру - рассказыват местное издание Scinexx

Сейчас исследователи изучают, какие факторы имеют решающее значение для производства этих антител широкого спектра. На данный момент известно, что на иммунный ответ влияют количество и разнообразие вирусов, продолжительность заражения и этническая принадлежность инфицированных.Благодаря открытию исследовательская группа выявила еще один важный фактор: последовательность генов ВИЧ.

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