Официальный курс доллара снизился на 94 копейки

СЕГОДНЯ 13:18 2018-09-13T13:18:20+03:00

При этом курс европейской валюты на пятницу уменьшился на 88 копеек

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Официальный курс доллара США к российскому рублю , установленный Центробанком на пятницу, 14 сентября, уменьшился на 93,58 копейки и составил 68,637 рубля. При этом, как следует из данных Центробанка, официальный курс еров к доллару упал на 87,89 копейки — до 79,7699 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная на основе официальных курсов, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 91 копейку. Этот показатель составил 73,65 рубля.

Напомним, накануне министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что равновесный курс доллара находится на отметке в районе 50 рублей. Он ответил, что ослабление курса рубля связано с краткосрочным оттоком капитала из страны. По словам министра, тенденция изменится после завершения оттока.

Напомним, в начале недели курсы доллара и евро обновили максимумы за два года. Курс доллара преодолел отметку в 70 рублей, а евро достиг 81 рубля. Позже курсы валют снизились.