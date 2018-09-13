2018-09-13T13:18:20+03:00
Экономика

Официальный курс доллара снизился на 94 копейки

При этом курс европейской валюты на пятницу уменьшился на 88 копеек
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Официальный курс доллара на пятницу упал на 94 копейкиОфициальный курс доллара на пятницу упал на 94 копейкиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Официальный курс доллара США к российскому рублю , установленный Центробанком на пятницу, 14 сентября, уменьшился на 93,58 копейки и составил 68,637 рубля. При этом, как следует из данных Центробанка, официальный курс еров к доллару упал на 87,89 копейки — до 79,7699 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная на основе официальных курсов, уменьшилась по сравнению с предыдущим показателем на 91 копейку. Этот показатель составил 73,65 рубля.

Напомним, накануне министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что равновесный курс доллара находится на отметке в районе 50 рублей. Он ответил, что ослабление курса рубля связано с краткосрочным оттоком капитала из страны. По словам министра, тенденция изменится после завершения оттока.

Напомним, в начале недели курсы доллара и евро обновили максимумы за два года. Курс доллара преодолел отметку в 70 рублей, а евро достиг 81 рубля. Позже курсы валют снизились.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов года
Петров и Боширов: «Вся ситуация - фантастическое и фатальное совпадение»
"Пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию": Петров и Боширов не знали, кто такой Скрипаль
Министра инфраструктуры Украины обвинили в незаконном обогащении
"Такой популярности нам точно не нужно": Петров и Боширов заявили, что боятся за свою жизнь
Самый быстрый на Земле и в космосе: Усейн Болт выиграл забег в невесомости
Петров и Боширов требуют перед ними извиниться
Петров и Боширов: Мы не агенты ГРУ, мы занимаемся бизнесом в сфере спортивного питания
Число погибших после аварии с внедорожником в Китае возросло до 11 человек
В подмосковной аварии на Симферопольском шоссе столкнулись пять машин
Жириновский набросился с оскорблениями на Хинштейна во время съемок передачи
Ученые приблизились к созданию эффективной вакцины от ВИЧ