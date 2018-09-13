2018-09-13T13:35:54+03:00
Происшествия

Число погибших после аварии с внедорожником в Китае возросло до 11 человек

Еще 44 получают медицинскую помощь [видео]
Ася РОМАНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Число погибших в аварии в Китае достигло 11 человекЧисло погибших в аварии в Китае достигло 11 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Число жертв страшной аварии, которая произошла в Китае 12 сентября, увеличилось до 11 человек. Еще 44 человека пострадали в ДТП. Им оказывают необходимую медицинскую помощь медики городских больниц.

Администрация городского округа Хэнъян, где случилась трагедия, подтверждает, что после аварии в уезде Хэдун, число погибших достигло одиннадцати человек.

Авария произошла накануне. Красный внедорожник Land Rover по невыясненным пока причинам съехал с проезжей части на обочину и сбил несколько десятков людей. Что именно вынудило водителя устроить массовую аварию, пока не сообщается. Известно, что мужчина ранее имел проблемы с законом.

Сейчас он задержан. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы, сообщает "Пятый канал".

Сразу после ДТП местные СМИ сообщали, что водитель, некий Ян Цзанъюнь доставлен в полицейский участок. Ему грозит серьезное наказание за совершенное ДТП.

Внедорожник протаранил толпу в Китае.Три человека погибли, более 40 пострадали

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов года
Петров и Боширов: «Вся ситуация - фантастическое и фатальное совпадение»
"Пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию": Петров и Боширов не знали, кто такой Скрипаль
Министра инфраструктуры Украины обвинили в незаконном обогащении
"Такой популярности нам точно не нужно": Петров и Боширов заявили, что боятся за свою жизнь
Самый быстрый на Земле и в космосе: Усейн Болт выиграл забег в невесомости
Петров и Боширов требуют перед ними извиниться
Петров и Боширов: Мы не агенты ГРУ, мы занимаемся бизнесом в сфере спортивного питания
В подмосковной аварии на Симферопольском шоссе столкнулись пять машин
Жириновский набросился с оскорблениями на Хинштейна во время съемок передачи
Официальный курс доллара снизился на 94 копейки
Ученые приблизились к созданию эффективной вакцины от ВИЧ