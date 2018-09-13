Число погибших после аварии с внедорожником в Китае возросло до 11 человек
Число жертв страшной аварии, которая произошла в Китае 12 сентября, увеличилось до 11 человек. Еще 44 человека пострадали в ДТП. Им оказывают необходимую медицинскую помощь медики городских больниц.
Администрация городского округа Хэнъян, где случилась трагедия, подтверждает, что после аварии в уезде Хэдун, число погибших достигло одиннадцати человек.
Авария произошла накануне. Красный внедорожник Land Rover по невыясненным пока причинам съехал с проезжей части на обочину и сбил несколько десятков людей. Что именно вынудило водителя устроить массовую аварию, пока не сообщается. Известно, что мужчина ранее имел проблемы с законом.
Сейчас он задержан. В обстоятельствах случившегося разбираются правоохранительные органы, сообщает "Пятый канал".
Сразу после ДТП местные СМИ сообщали, что водитель, некий Ян Цзанъюнь доставлен в полицейский участок. Ему грозит серьезное наказание за совершенное ДТП.
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