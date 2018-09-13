2018-09-13T13:44:40+03:00
Спорт

Самый быстрый на Земле и в космосе: Усейн Болт выиграл забег в невесомости

Соревнование состоялись на специальном самолете Airbus Zero-G с низкой гравитацией
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Усейн Болт в невесомости. Фото: Усейн Болт/TwitterУсейн Болт в невесомости. Фото: Усейн Болт/Twitter
Изменить размер текста:

Самый быстрый человек на планете Земля, неоднократный олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт выиграл свой очередной забег — на этот раз в невесомости.

Турнир состоялся на специальном самолете Airbus Zero-G, где искусственно создана низкая гравитация. В соревновании вместе с Боолтом приняли участие французский астронавт Жан-Франсуа Кларвой и промышленный дизайнер Октав де Голль. Последний прославился тем, что спроектировал бутылку для шампанского, из которой можно пить в условиях невесомости.

В начале забега Болт отстал от своих соперников, но затем он смог догнать их и даже победить. За время испытания бегун лишь несколько раз коснулся ногами пола и кувыркнулся.

Позже спортсмен опубликовал видео и фото забега в своем микроблоге в Twitter. Свои ощущения после четырех минут в невесомости он сравнил с чувствами «ребенка в кондитерской лавке».

Усейн Болт пробежал дистанцию в невесомости.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Петров и Боширов: Духи в Лондон не везли
Академик из Индии умерла от инфаркта в прямом эфире «Доброго утра»
Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов года
Петров и Боширов: «Вся ситуация - фантастическое и фатальное совпадение»
"Пока не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию": Петров и Боширов не знали, кто такой Скрипаль
Министра инфраструктуры Украины обвинили в незаконном обогащении
"Такой популярности нам точно не нужно": Петров и Боширов заявили, что боятся за свою жизнь
Петров и Боширов требуют перед ними извиниться
Петров и Боширов: Мы не агенты ГРУ, мы занимаемся бизнесом в сфере спортивного питания
Число погибших после аварии с внедорожником в Китае возросло до 11 человек
В подмосковной аварии на Симферопольском шоссе столкнулись пять машин
Жириновский набросился с оскорблениями на Хинштейна во время съемок передачи
Официальный курс доллара снизился на 94 копейки
Ученые приблизились к созданию эффективной вакцины от ВИЧ