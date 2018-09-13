Самый быстрый на Земле и в космосе: Усейн Болт выиграл забег в невесомости

СЕГОДНЯ 13:44 2018-09-13T13:44:40+03:00

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Самый быстрый человек на планете Земля, неоднократный олимпийский чемпион по бегу Усейн Болт выиграл свой очередной забег — на этот раз в невесомости.

Турнир состоялся на специальном самолете Airbus Zero-G, где искусственно создана низкая гравитация. В соревновании вместе с Боолтом приняли участие французский астронавт Жан-Франсуа Кларвой и промышленный дизайнер Октав де Голль. Последний прославился тем, что спроектировал бутылку для шампанского, из которой можно пить в условиях невесомости.

В начале забега Болт отстал от своих соперников, но затем он смог догнать их и даже победить. За время испытания бегун лишь несколько раз коснулся ногами пола и кувыркнулся.

Позже спортсмен опубликовал видео и фото забега в своем микроблоге в Twitter. Свои ощущения после четырех минут в невесомости он сравнил с чувствами «ребенка в кондитерской лавке».