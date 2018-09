Forbes назвал самых высокооплачиваемых рэперов года

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-13T14:08:51+03:00

Возглавил топ Шон Картер, более ивестный как Jay-Z, заработать свои $76,5 млн за последний год ему помог совместный с не менее известной женой Бейонсе альбом под названием Everything Is Love и тур On The Run II в поддержку этой пластинки. Причем, лидер действительно этого заслуживает: 12 его альбомов отметились на вершине Billboard Top 200. Это рекорд среди всех сольных исполнителей и второе место в истории после The Beatles, у которых 19 альбомов поднимались на первое место в США.

На втором месте рейтинга находится P-Diddy, сделавший состояние во многом благодаря бизнесу по продаже напитков. Под брендом его компании продается водка Ciroc, текила DeLeon и щелочная вода Aquahydrate. За последние 12 месяцев музыкант заработал $64 млн.

Тройку лидеров, по подсчетам Forbes, замыкает Кендрик Ламар. Он заработал $58 млн в сольном турне. Большую часть дохода ему принесло сотрудничество с Nike и American Express.

В десятку также вошли Дрейк ($47 млн), J. Cole ($35,5 млн), Доктор Дре ($35 млн), Nas ($35 млн), Питбуль ($32 млн), Future ($30 млн) и Канье Уэст с $27,5 млн. Всего в списке оказалось 20 рэперов. Последнюю строчку рейтинга разделили между собой Russ, Meek Mill и Swizz Beatz, которые заработали по $15 миллионов.