Министра инфраструктуры Украины обвинили в незаконном обогащении

СЕГОДНЯ 13:56 2018-09-13T13:56:13+03:00

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Министра инфраструктуры Украины Владимира Омелянуа обвинили в незаконном обогащении и декларировании недостоверных данных. Обвинения ему предъявило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), сообщается в микроблоге ведомства в Twitter.

«Министру инфраструктуры Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Овеляна, находящегося на госслужбе с 2000 года, подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368-2 и ст. 366-1 Уголовного кодекса страны.

«В период с 01.01.2000 по 26.04.2018 он получил 2,17 млн гривен официального дохода, тогда как его расходы лишь в период с 2008 года по 26.04.2015 составили не менее 3,45 млн гривен», — заявляет НАБУ.

Кроме того, ведомство опубликовало инфографику, отражающую собственность Омеляна и ее стоимость. Министр подтвердил факт предъявления обвинений на своей странице в Facebook. В 17:30 в министерстве инфраструктуры должен пройти брифинг по этому вопросу.