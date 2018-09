Академик из Индии умерла от инфаркта в прямом эфире «Доброго утра»

В прямом эфире программы «Доброе утро» на индийском телевидении умерла академик и писательница Рита Джитендра. Как сообщило издание The Sun, причиной смерти 86-летней женщины стал инфаркт.

Ведущий передачи Захид Муктар рассказал, что Джитендра выглядела совершенно нормально и рассказывала журналистам истории из своей жизни. Внезапно она замолчала и начала икать. Затем академик потеряла сознание.

Академик из Индии умерла во время прямого эфира.