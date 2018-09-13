Украинка пыталась пронести через границу с Россией 49 iPhone под юбкой

СЕГОДНЯ 14:31 2018-09-13T14:31:43+03:00

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Украинку с целым набором iPhone задержали пограничники пункта «Гоптовка». Женщина пыталась пройти через контрольно-пропускной пункт и вернуться домой из России. С собой гражданка Украины прихватила 49 телефонов iPhone.

Внимание пограничников женщина привлекла на походе к границе. Она начала сильно нервничать и переживать. Пограничники предложили пройти украинке через рамку металлоискателя. Датчики известили, что на женщине есть металлические и электронные устройства.

- Под юбкой были сшиты специальные карманы в которых упакованы телефоны. Всего нашлось 49 мобильных устройств, - сообщает телеканал «360» со ссылкой на погранслужбу Украины.

Сайт kp.ru рассказывал, что ранее житель Украины пытался провезти в Крым рюкзак с боеприпасами. Украинскую границу мужчина преодолел на черном джипе без проблем, а на границе с полоустровом проверку не прошел. Мужчину задержали на пункте пропуска "Джанкой" для досмотра. В итоге пограничники конфисковали целый арсенал.