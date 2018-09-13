«Виртуальная выгода»: Косачев прокомментировал указ Трампа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США

СЕГОДНЯ 14:36 2018-09-13T14:37:03+03:00

Косачев прокомментировал указ Трампа о санкциях за иностранное вмешательство в выборы в США Фото: REUTERS

По мнению сенатора, Белый дом стремится извлечь выгоду для себя и американского государства в целом, создавая удобный повод для любых односторонних ограничений против других стран

Изменить размер текста: A A

Подписывая исполнительный указ о санкциях за иностранное вмешательство в американские выборы, президент США Дональд Трамп готовит почву для дальнейших односторонних ограничений против иностранных государства.

Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook. По его словам, теперь Белый дом готовится вводить санкции даже за предполагаемое вмешательство в будущем, которое еще даже не произошло.

«В данном случае Трамп пытается извлечь из этой ситуации выгоды для себя и для Америки. Тема внешнего вмешательства, тем более – с акцентом на активность в соцсетях и в киберпространстве в целом, с увязкой с предвыборными кампаниями, с «дезинформацией и пропагандой» - все это крайне удобные поводы для casus belli, для различных санкций и иных мер, которые можно представить в качестве ответных», - считает Косачев.

Сенатор не сомневается, что, как и ранее, Вашингтон не будет обосновывать введение санкций убедительными доказательствами.

«Достаточно найти пару блогов в сетях с минимальной релевантностью к внутриамериканским реалиям – и можно вписывать «еще одну строку в историю введения самых жестких мер на сегодня любым из президентов Соединенных Штатов», - добавил парламентарий.

Также Косачев отметил, что новый указ Трампа свидетельствует о стремлении Вашингтона установить свои нормы в киберпространстве в условиях отсутствия правового регулирования в этой области. То есть Вашингтон «старается застолбить за собой монополию на установление правил в виртуальном мире».

Ранее помощник президента США Джон Болтон сообщил журналистам, что Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий введение односторонних санкций против лиц и организаций, подозреваемых во вмешательстве в американские выборные процессы.