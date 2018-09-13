2018-09-13T14:53:31+03:00
Политика

«Борьба с ветряными мельницами»: Петр Толстой назвал паранойей указ Трампа о санциях за иностранное вмешательство в выборы в США

По мнению вице-спикера Госдумы, принятая норма грозит последствиями за любую публикацию в соцсетях, имеющую отношение к выборам
Денис СУХОВ
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Вице-спикер ГД Петр ТолстойВице-спикер ГД Петр ТолстойФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вице-спикер Госдумы Петр Толстой назвал паранойей исполнительный указ президента США Дональда рампа, предполагающий санкции за попытку вмешательства в американские выборы.

«Это такая паранойя, в принципе, вполне объяснимая. Просто когда идет охота на ведьм, хорошо бы иметь четкие критерии, где ведьмы, а когда критериев нет, тогда это получается битва с ветряными мельницами. Вот Трамп в этом смысле молодец, герой», - заявил Толстой журналистам.

По мнению парламентария, принятая норма слишком широко трактует понятие «вмешательства» и потенциально таковым может считаться любая запись в соцсетях, имеющая отношение к выборам в США.

«Думаю, что обычный гражданин США, просто сославшись, условно говоря, на какой-то ресурс международный, который цитирует российский ресурс, может получить много неприятностей», - добавил Толстой.

Ранее указ Трампа о санкциях прокомментировали в Совете Федерации.

Напомним, 12 сентября помощник президента США Джон Болтон сообщил журналистам, что Трамп подписал исполнительный указ, предусматривающий введение односторонних санкций против лиц и организаций, подозреваемых во вмешательстве в американские выборные процессы.

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