Москалькова обратилась к Трампу с просьбой освободить Бутину и помиловать Ярошенко
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила президента США Дональду Трампу освободить задержанную россиянку Марию Бутину, а также осужденного на 20 лет российского летчика Константина Ярошенко. На встрече со студентами Калужского университета омбудсмен отметила, что направила свои обращения американскому президенту, генеральному прокурору и послу США.
По словам Москальковой, ответ на свои обращения она пока не получила, но провела встречу с американским послом.
"Он сказал, у нас очень строгое законодательство относительно политических преступлений… Не обещал, и это, конечно, меня удручает", — добавила омбудсмен.
Кроме того, ей удалось получить разрешение властей США на свидание Ярошенко с женой, передает РИА Новости.
Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле. Ее обвиняют в сговоре для работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте и в работе иноагентом.
Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и передали США, где его обвинили его в подготовке сговора для доставки в страну крупной партии наркотиков. В 2011 году россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы общего режима.