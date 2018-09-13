2018-09-13T15:02:24+03:00
Общество

Москалькова обратилась к Трампу с просьбой освободить Бутину и помиловать Ярошенко

На встрече со студентами Калужского университета омбудсмен сообщила, что обратилась к президенту и генеральному прокурору США, а также к американскому послу
Екатерина БОЛГОВА
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. ФОТО Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила президента США Дональду Трампу освободить задержанную россиянку Марию Бутину, а также осужденного на 20 лет российского летчика Константина Ярошенко. На встрече со студентами Калужского университета омбудсмен отметила, что направила свои обращения американскому президенту, генеральному прокурору и послу США.

По словам Москальковой, ответ на свои обращения она пока не получила, но провела встречу с американским послом.

"Он сказал, у нас очень строгое законодательство относительно политических преступлений… Не обещал, и это, конечно, меня удручает", — добавила омбудсмен.

Кроме того, ей удалось получить разрешение властей США на свидание Ярошенко с женой, передает РИА Новости.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне в июле. Ее обвиняют в сговоре для работы агентом иностранного правительства без регистрации при американском Минюсте и в работе иноагентом.

Константина Ярошенко задержали в 2010 году в Либерии и передали США, где его обвинили его в подготовке сговора для доставки в страну крупной партии наркотиков. В 2011 году россиянина приговорили к 20 годам тюрьмы общего режима.

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