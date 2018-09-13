2018-09-13T15:03:08+03:00
Наука

Россия и Китай договорились о совместном освоении Луны

Представители двух стран провели заседание в Москве
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Коррия и Китай договорились о совместном освоении ЛуныКоррия и Китай договорились о совместном освоении ЛуныФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Программа российско-китайского сотрудничества по освоению космоса будет расширена. Страны планируют совместные проекты по изучению Луны.

«Было принято совместное решение дополнить указанную программу сотрудничества проектами, связанными с изучением и освоением Луны», - рассказал источник в космической отрасли России сайту телеканала «Звезда».

Отмечается, что представители госкорпорации «Роскосмос» и делегация Китайской национальной космической администрации (КНКА) для решения этого вопроса встретились на заседании в Москве.

Ожидается, что совместные проекты по изучению и освоению спутника Земли страны проведут до 2022 года. Кроме того за этот период рамках реализации программы российско-китайского космического сотрудничества партнеры запланировали целый ряд коммерческих программ и проектов, передает сайт «Свободная пресса».

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