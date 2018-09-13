2018-09-13T15:21:03+03:00
Общество

Прокуратура Швеции задержала подозреваемого по делу о краже королевских регалий

В конце июля части похоронных регалий короля Карла IX и его супруги Кристины похитили из собора шведского города Стренгнес
Екатерина БОЛГОВА
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В Швеции задержали подозреваемого по делу о краже королевских регалийВ Швеции задержали подозреваемого по делу о краже королевских регалийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Шведская прокуратура задержала одного подозреваемого по делу о хищении королевских регалий XVII века.

Напомним, в конце июля были украдены части похоронных регалий короля Карла IX и его супруги Кристины из собора города Стренгнес, находящегося в 90 километрах от Стокгольма. Корона и держава хранились под сигнализацией, а очевидцы сообщили, что у места происшествия видели двух мужчин, скрывшихся на небольшой моторной лодке.

Интернет-издание Local сообщило со ссылкой на прокуратуру, что подозреваемого задержали накануне До полудня субботы ведомство должно решать, будет ли продлеваться срок содержания под стражей. Королевские регалии в настоящее время не найдены.

Ранее регалии объявили в розыск через систему Интерпола. Эксперт по антиквариату Пиа Стаель фон Хольстеин ранее заявила, что ценность украденных артефактов не представляется очень крупной.

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