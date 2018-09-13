В МЭА допустили рост цен на выше 80 долларов за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана

СЕГОДНЯ 16:01 2018-09-13T16:01:44+03:00

Эксперты полагают, что нефть может подняться выше $80 за баррель из-за ухода с рынка Венесуэлы и Ирана Фото: REUTERS

Эксперты считают, что рост спроса на нефть в 2018-2019 годах может снизиться на фоне высоких цен на бензин, ослабления валют и торговых спор

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Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало сентябрьский отчет, в котором допустило рос цен на нефть выше 80 долларов за баррель из-за падения добычи в Венесуэле и Иране.

"Ситуация с добычей нефти в Венесуэле может ухудшаться быстрее, чем ожидалось, конфликты в Ливии могут возобновиться и осталось всего 54 дня до того момента, когда покупатели иранской нефти должны решить, продолжать ли им это делать под угрозой санкций", - говорится в отчете МЭА.

Отмечается, что пока неизвестно, смогут ли другие производители возместить эти объемы. Кроме того, как считают эксперты, добыча в Венесуэле может снизиться с 1,24 млн баррелей в сутки в августе до 1 млн баррелей к концу 2018 года.

Представители МЭА полагают, что нынешние свободные мощности стран ОПЕК составляют 2,7 млн баррелей в сутки, 60% из которых - доля Саудовской Аравии, передает ТАСС.