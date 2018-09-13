СЕГОДНЯ 16:02 2018-09-13T16:02:50+03:00

В Госдуме рассказали, когда Россия сможет отказаться от доллара Фото: REUTERS

Парламентарии признаются, что пока наша страна не готова перейти на расчеты в национальной валюте. Даже с Китаем

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Доллар в ближайшее десятилетие может утратить мировое господство и стать из валюты №1, просто местной валютой США. Такое заключение сделали эксперты международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service.

Еще до публикации прогноза в России заговорили о том, что стоит отказаться от долларовых расчетов. Это сразу снизит уровень давления на нашу страну со стороны США.

Расчеты можно будет вести в рублях или валюте той страны, с которой заключается сделка.

- Пока это в стадии разговоров. Россия не готова освободиться от доллара. Произойдет это не раньше, чем будут проведены национально-освободительные реформы в стране, - поясняет ФАН депутат Госдумы Евгений Федоров.

Как только «народом будет принято решение о свободе и независимости», из России сразу исчезнет доллар.

- США используют свою валюту, как рычаг давления на Россию. Мы еще четыре года назад, когда начали вводить санкции, должны были начать работу по перезаключению торговых договоров на национальные валюты. Сейчас ответственные лица должны как можно скорее оценить финансовую угрозу со стороны Вашингтона и принять меры, - подчеркивает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Валерий Гартунг.