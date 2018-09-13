Польша не будет поддерживать санкции Евросоюза против Венгрии

СЕГОДНЯ 16:09 2018-09-13T16:09:53+03:00

Польша будет голосовать против санкций ЕС в отношении Венгрии Фото: REUTERS

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом применить дисциплинарные меры к Венгрии из-за нарушения европейских норм и принципов верховенства права

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Польша не будет поддерживать санкции Евро союза против Венгрии. Об этом сообщается в заявлении МИД республики.

Ранее Европарламент одобрил резолюцию с призывом ввести дисциплинарные меры по отношению к Венгрии из-за нарушения этим государством европейских норм и принципов верховенства права. Документ поддержали 448 евродепутатов, 197 высказались против, 48 воздержались.

"Польша будет голосовать против возможных санкций в отношении Венгрии", — отмечается в заявлении МИД Польши.

Также внешнеполитическое ведомство заявило, что, по мнению Варшавы, "каждое государство-член ЕС имеет суверенное право проведения внутренних реформ, которые считает необходимыми".

Предлагаемые дисциплинарные меры против Венгрии в Польше считают направленными на разделение членов Евросоюза и усиливающими "отсутствие доверия граждан к европейским институтам", передает РИА Новости.