800 рейсов отменили в США из-за урагана «Флоренс»

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-13T16:21:16+03:00

Более 800 рейсов отменили на Восточном побережье США из-за урагана "Флоренс" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полеты прекращены с четверга до субботы

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На США надвигается ураган «Флоренс». Почти 800 рейсов было отменено из-за непогоды.

Все авиакомпании, которые выполняют полеты на Восточном побережье приняли решение приостановить воздушное сообщение в связи с экстренным предупреждением.Перерыв будет длиться с четверга по субботу.

Уже в четверг вечером, 13 сентября «Флоренс» достигнет Северной Каролины. Порывы ветра могут достигать 129 км/ч.

Изначально прогнозировалось, что ураган будет разрушительной пятой категории по шкале Саффира-Симпсона, но по мере приближения к земле его сила ослабла до второй категории. Изменение существенное, признаются синоптики, но все же опасность еще сохраняется, сообщает газета "Известия".

Ураган затронет штаты Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Мэриленд и округ Колумбия.

Было эвакуировано более одного миллиона жителей прибрежных районов, предполагаемый ущерб составит не менее 27 миллиардов долларов.