2018-09-13T16:22:39+03:00
Политика

Государственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходами

Соответствующее предложение поступило в комитет палаты по контролю и регламенту от фракции «Единая Россия»
Денис СУХОВ
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Государственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходамиГосударственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Государственная Дума объединит комиссии по этике и контролю за доходами. Об этом сообщила глава комитета палаты по контролю и регламенту Ольга Савастьянова (фракция «Единая Россия»).

«В комитет поступило предложение фракции о создании новой комиссии. На базе комиссии по этике и комиссии по доходам создать новую комиссию», - рассказала Савастьянова.

Новый орган займется не только вопросами этики и достоверности предоставляемых депутатами сведений о доходах и имуществе, но также возьмет на себя функции по досрочному прекращению мандатов.

По словам Савастьяновой, вопрос о создании новой комиссии рассматривался с начала 2018 года, ее сформируют по пропорциональному принципу — 10 мест получат депутаты от «Единой России», еще 10 распределят между остальными фракциями.

По данным агентства интерфакс, реорганизация комиссий по этике и доходам приведет к тому, что их руководители - депутаты Наталья Поклонская и Отари Аршба — лишатся соответствующих постов. В то же время Савасьянова не исключает, что кто-то их них возглавит новую объединенную комиссию.

«Решение будет принимать фракция», - пояснила парламентарий.

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