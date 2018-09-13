Сирийская армия нанесла артиллерийский удар по объектам боевиков на юге Идлиба

СЕГОДНЯ 17:16 2018-09-13T17:16:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Сирийская армия нанесла артиллерийские удары по объектам террористических групировок на юге провинции Идлиб, ликвидировав угрозу для местных мирных жителей.

Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на военный источник.

«Армия нанесла артиллерийские удары по центрам скопления и укрытиям террористов, которые нападали на невинных мирных жителей», - отметил собеседник агентства.

Также, по его словам, правительственные войска уничтожили на севере провинции Хама группу боевиков, лояльных террористической группировке «Катаиб аль-Изза». Кроме того, там же были ликвидированы три урепленных пункта «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ).

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной — регион по-прежнему преимущественно контролируется террористическими формированиями. По данным Минобороны РФ, боевики активно готовят инсценировку химической атаки, похищая для этих целей детей из местных лагерей беженцев и населенных пунктов — впоследствии им предстоит стать невольными участниками постановочных видео о якобы имевшем место применении отравляющих веществ.

В ведомстве не сомневаются, что по итогам провокации террористов ответственность за мнимое или реальное применение возложат на Дамаск, после чего США и их союзники воспользуются этим для нанесения ударов по правительственным войскам САР.