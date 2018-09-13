2018-09-13T17:41:42+03:00
Политика

Глава «Роскосмоса» обсудил с директором НАСА утечку воздуха на МКС

Дмитрий Рогозин и Джим Бранденстайн подчеркнули необходимость дальнейшего тесного технического взаимодействия для расследования причин инцидента
Денис СУХОВ
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинГлава "Роскосмоса" Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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В среду глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин провел телефонные переговоры с директором НАСА Джимом Бранденстайном, в ходе которого произошел обмен мнениям об инциденте с утечкой воздуха на Международной космической станции.

Об этом сообщила пресс-служба «Роскосмоса», при этом отмечалось, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

В частности, Рогозин проинформировал Брандестайна, что расследованием причин утечки воздуха из пристыкованного к МКС российского корабля «Союз МС-09» занимается специальная комиссия под руководством «Роскосмоса». В этой связи стороны подчеркнули необходимость дальнейшего тесного взаимодействия технических специалистов госкорпорации с коллегами из НАСА.

Рогозин и Брандестайн высказались за продолжение плановых работ на МКС и договорились о содействии НАСА в расследовании происшествия на российском корабле. Также в ходе разговора была поднята тема слухов, циркулирующих в СМИ в связи с инцидентом. Стороны условились «воздерживаться от каких-либо предварительных выводов и предоставления каких-либо объяснений до окончательного завершения расследования».

Напомним, 30 августа давление в отсеках МКС стало падать. Экипаж станции оперативно установил, что причиной утечки воздуха стало небольшое отверстие, просверленное в корпусе бытового модуля корабля «Союз МС-09».

По итогам инцидента в СМИ сообщили сразу несколько версий происхождения загадочного отверстия в корпусе корабля — от производственного брака до имевшей место намеренной порчи, в том числе американскими астронавтами на МКС.

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