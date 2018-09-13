2018-09-13T18:44:26+03:00
Политика

Террористы в Идлибе готовятся к наступлению на Алеппо и Хаму

Решимость западных держав во главе с США применить силу для решения сирийского кризиса представляет собой опасный вызов всему миру, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Денис СУХОВ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАССОфициальный представитель МИД России Мария Захарова. ФОТО Артем Коротаев/ТАСС
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Боевики террористических формирований, контролирующие сирийскую провинцию Идлиб, готовятся к наступлению на соседние регионы арабской республики — Алеппо и Хаму. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Боевики активно проводят мероприятия по централизации подготовки к долгосрочной обороне, устраняют (готовых к перемирию) лидеров оппозиционных формирований и отрабатывают наступательные действия в направлении городов Алеппо и Хама», - сообщила Захарова.

Дополнительную напряженность создает возглавляемая США международная коалиция в Сирии, готовая силовыми методами помешать антитеррористической операции Дамаска в Идлибе.

«Мы видим в происходящем вокруг Сирии попытку отработки американцами нового механизма обеспечения собственного мирового господства. Суть в создании некой ударной коалиции ведущих западных держав с целью демонстрации силы и настроенности обеспечить военное решение проблем, возникающих в той или иной части мира», - подчеркнула дипломат.

По мнению Захаровой, такая линия «подрывает существующий мировой порядок, который опирался до настоящего времени на Устав ООН». Агрессивность американского подхода очевидна и, как считают в МИД РФ, способна «поставить мир на край пропасти», так как представляет собой опасный вызов не только для Сирии.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе остается напряженной — регион по-прежнему преимущественно контролируется террористическими формированиями. По данным Минобороны РФ, боевики активно готовят инсценировку химической атаки, похищая для этих целей детей из местных лагерей беженцев и населенных пунктов — впоследствии им предстоит стать невольными участниками постановочных видео о якобы имевшем место применении отравляющих веществ.

В ведомстве не сомневаются, что по итогам провокации террористов ответственность за мнимое или реальное применение возложат на Дамаск, после чего США и их союзники воспользуются этим для нанесения ударов по правительственным войскам САР.

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