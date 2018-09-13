США готовы ужесточить антироссийские санкции из-за дела Скрипалей

СЕГОДНЯ 19:08 2018-09-13T19:08:48+03:00

Помощник госсекретаря по делам бизнеса и экономики заявила, что вторую волну «чрезвычайно суровых» ограничений в отношении Москвы по-прежнему планируется ввести в ноябре

Изменить размер текста: A A

Власти США готовы значительно ужесточить санкции в отношении Москвы из-за так называемого дела Скрипалей. Об этом заявила помощник госсекретаря США по делам экономики и бизнеса Маниша Сингх.

По ее словам, администрация США отлично помнит о приближающемся в ноябре крайнем сроке введения второй волны санкций против России на основании американского Закона о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его применения от 1991 года.

«Мы указали ей, что она может избежать попадания под (эти) санкции, если позволит инспекции на объектах, если передаст нам проверяемые гарантии неприменения этих отравляющих веществ нервно-паралитического действия против собственных граждан. Пока они (власти России) этого не сделали. В связи с этим мы учитываем ноябрьский крайний срок, абсолютно», - заявила Сингх на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

Сотрудница Госдепартамента подчеркнула, что вторая волна санкций будет «чрезвычайно суровой».

«Мировое сообщество не потерпит такое поведение, которое мы видели со стороны России, особенно отравления и убийства собственных граждан», - обобщила позицию Вашингтона Сингх.

Напомним, в конце августа США ввели очередной пакет антироссийских санкций, на этот раз по делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Вашингтон предложил Москве самостоятельно доказать свою непричастность к инциденту, пригрозив в противном случае второй, более жесткой волной ограничений уже в грядущем ноябре.

Ноябрьский пакет санкций предусматривает понижение уровня или приостановку дипломатических отношений, фактически полное прекращение товарооборота между странами, запрет на посадку в США самолетов российских государственных авиакомпаний, а также блокировку Вашингтоном выделения Москве кредитов по линии международных финансовых организаций.