2018-09-13T21:59:25+03:00
Экономика

Суд отменил приказ об обеспечительном аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе

В российском холдинге подчеркнули, что продолжат защищать свои права всеми законными способами и добиваться полного пересмотра решений Стокгольмского арбитража
Денис СУХОВ
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Суд отменил приказ об обеспечительном аресте активов «Газпрома» в Англии и УэльсеСуд отменил приказ об обеспечительном аресте активов «Газпрома» в Англии и УэльсеФото: REUTERS
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Английский суд отменил приказ об обеспечительном аресте активов «Газпрома» в Англии и Уэльсе в рамках принудительного взыскания в пользу украинского «Нафтогаза». Об этом сообщили в пресс-службе российского холдинга.

Условием для отмены приказа стало обязательство «Газпрома» не отчуждать акции компании Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде, которые предварительно назначены на февраль следующего года.

«В то же время сегодня шведский суд удовлетворил просьбу «Нафтогаза Украины» об отмене приказа о приостановке исполнения решения Стокгольмского арбитража. "Газпром" намерен добиваться пересмотра этого решения», - отметили в «Газпроме».

Представители газового холдинга подчеркнули, что «Газпром» продолжит защищать свои права всеми доступными законными способами, а также добиваться полного пересмотра решений Стокгольмского арбитража.

Ранее в Киеве сообщили, что Апелляционный суд Швеции отменил свое постановление о приостановке мер по аресту зарубежных активов «Газпрома».

Напомним, в конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес окончательное решение по двум спорам между «Газпромом» и «Нафтогазом»: по контрактам на поставку газа Киеву и транзит топлива по территории Украины.

Суд обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» дополнительные $4,63 млрд за якобы недопоставленные объемы газа по транзитному контракту. За вычетом долга Киева за полученное им топливо, российский холдинг остался должен украинской компании $2,56 млрд.

В «Газпроме» сочли, что решения были приняты с процессуальными нарушениями и заявили о намерении полностью их обжаловать.

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