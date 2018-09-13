2018-09-13T22:33:56+03:00
Общество

Комитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете

Парламентарии отметили, что инициатива составлена неправильно с юридической точки зрения
Денис СУХОВ
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Комитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернетеКомитет Госдумы по безопасности не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернетеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал законопроект об отмене уголовной ответственности за репосты в интернете.

По словам главы комитета Василия Пискарева, ранее инициатива была отклонена правительством и Верховным судом РФ.

«Идея юридически прописана неправильно. Надо по-другому сформулировать, тогда мы поработаем, пообщаемся с экспертами. Проект не поддержан никем», - пояснил Пискарев.

В конце июня депутаты Госдумы Алексей Журавлев и Сергей Шаргунов предложили на рассмотрение палаты законопроект о частичной декриминализации статьи УК 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

В частности, парламентарии призвали не привлекать к уголовной ответственности пользователей интернета за репост материалов и сообщений, который впоследствии расцениваются как оскорбительные и возбуждающие вражду. Вместо этого депутаты предложили ограничиваться в подобных случаях административными взысканиями и арестами до 15 суток.

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