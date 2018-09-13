Священный Синод РПЦ соберется 14 сентября

СЕГОДНЯ 23:09 2018-09-13T23:09:57+03:00

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет председательствовать на внеочередном заседании Священного Синода РПЦ в пятницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На заседании будет обсуждаться ситуация на Украине

Изменить размер текста: A A

Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу, 14 сентября, проведёт внеочередное заседание под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Мероприятие начнется в 11:00 в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. На заседании будет обсуждаться ситуация на Украине, передает ТАСС.

По данным источников ТАСС, заседание будет посвящено ситуации на Украине.

Как писал ранее сайт kp.ru, 8 сентября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не признает автокефалию украинской церкви, которая грозит расколом не только на Украине, но и во всем православном мире.

Ранее РПЦ осудила назначение Константинопольским Патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине и пообещала не оставить такой шаг без ответа.