2018-09-13T23:09:57+03:00
Общество

Священный Синод РПЦ соберется 14 сентября

На заседании будет обсуждаться ситуация на Украине
Юлия ДИВЕЕВА
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл будет председательствовать на внеочередном заседании Священного Синода РПЦ в пятницуПатриарх Московский и всея Руси Кирилл будет председательствовать на внеочередном заседании Священного Синода РПЦ в пятницуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу, 14 сентября, проведёт внеочередное заседание под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.

Мероприятие начнется в 11:00 в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. На заседании будет обсуждаться ситуация на Украине, передает ТАСС.

По данным источников ТАСС, заседание будет посвящено ситуации на Украине.

Как писал ранее сайт kp.ru, 8 сентября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не признает автокефалию украинской церкви, которая грозит расколом не только на Украине, но и во всем православном мире.

Ранее РПЦ осудила назначение Константинопольским Патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине и пообещала не оставить такой шаг без ответа.

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