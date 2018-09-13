Священный Синод РПЦ соберется 14 сентября
Священный Синод Русской православной церкви (РПЦ) в пятницу, 14 сентября, проведёт внеочередное заседание под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщила пресс-служба РПЦ.
Мероприятие начнется в 11:00 в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве. На заседании будет обсуждаться ситуация на Украине, передает ТАСС.
По данным источников ТАСС, заседание будет посвящено ситуации на Украине.
Как писал ранее сайт kp.ru, 8 сентября председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что РПЦ не признает автокефалию украинской церкви, которая грозит расколом не только на Украине, но и во всем православном мире.
Ранее РПЦ осудила назначение Константинопольским Патриархом Варфоломеем своих епископов на Украине и пообещала не оставить такой шаг без ответа.