Взрыв в порту Антверпена: Один человек погиб, четверо получили ранения

СЕГОДНЯ 23:10 2018-09-13T23:10:18+03:00

Сильный взрыв прогремел на местном предприятии по переработке отходов, расположенном в зоне крупнейшего бельгийского порта

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В порту бельгийского порта Антверпен прогремел сильный взрыв, жертвой которого стал один человек, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщает местное агентство Belga, взрыв по неустановленной причине прогремел на предприятии по переработке отходов, расположенном в портовой зоне, после чего завод охватил сильный пожар.

По предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки взрывоопасных жидких отходов из резервуара на заводе компании Indaver. Представители предприятия заверили, что ситуация находится под контролем и угроза для окружающей среды и населения прилегающей жилой зоны отсутствует.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, точные причины происшествия установят в ходе дальнейшего расследования. Все пострадавшие работники перерабатывающего завода госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.